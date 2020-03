IASAÚDE reúne com Municípios da RAM a propósito do Covid-19

O IASAÚDE - Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais IP-RAM, através do seu presidente do Conselho Directivo, Herberto Jesus, reuniu, esta sexta-feira (6 de Março), na sede da AMRAM, com representantes de todos os Municípios da Região Autónoma da Madeira.

Um encontro que serviu para sensibilizar e informar sobre o novo coronavírus (Covid-19), em alinhamento com os vários contactos regulares que a Autoridade Regional de Saúde tem mantido com as diferentes entidades na Região.

Na ocasião foi apresentado: o estado actual da epidemia; a definição de caso suspeito; o Plano Regional; a coordenação; a comunicação; as medidas de protecção individual na comunidade; o processo de encaminhamento e as medidas de contenção e mitigação.