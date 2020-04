IASAÚDE divulga actualização das medidas preventivas aplicáveis aos lares de idosos

Antecipando medidas preventivas aplicáveis à mitigação da doença Covid-19, o IASAÚDE, IP-RAM divulgou esta, quinta-feira (dia 16 de Abril) uma circular informativa da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que procede à actualização da Orientação referente as procedimentos a adoptar em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades da nede Regional de Cuidados Continuados (REDE) e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco.

“Este Instituto encontra-se a acompanhar a situação epidemiológica da Covid-19 e as recomendações das estruturas de referência nacionais e internacionais sobre este assunto, procedendo à actualização das orientações sempre que se verificar pertinente para o contexto regional”, assegura o presidente do Conselho Directivo do IASAÚDE, Herberto Jesus, em comunicado.

A par das novas directrizes, a autoridade regional de Saúde disponibiliza igualmente “questionários de avaliação do risco e detecção precoce para residentes e colaboradores, assim como, um modelo de tabela de registo da avaliação de sintomas dos colaboradores da instituição, no início e no fim da jornada de trabalho”, “como suporte à avaliação do risco e à implementação destas medidas”, refere a mesma nota.

A circular informativa pode ser consultada na íntegra aqui: