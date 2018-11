I Fórum Parlamentar Transatlântico contou com participação de Tranquada Gomes

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira participou como orador, no primeiro Fórum Parlamentar Transatlântico, realizado ontem, 22 de Novembro, no Faial, Açores, no âmbito da Reunião Plenária da CALRE.

O Fórum reuniu as organizações representativas dos parlamentos subnacionais e dos parlamentos das ilhas do atlântico, para debater a situação actual e os desafios futuros da cooperação transatlântica.

O primeiro painel debateu as ‘Regiões, Províncias e Estados – Relações Transtlânticas’, teve como oradores a Senadora Toi Hutchinson, Presidente da Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais (NCSL), Estados Unidos da América; o Deputado Ciro Simoni, Presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), Brasil; o Vice-Presidente Bruno Pigozzo, representante da Conferência dos Presidentes das Assembleias Legislativas das Regiões e das Províncias Autónomas, Itália e Andreas Kiefer, Secretário-Geral do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da Europa.

O tema do segundo painel versou sobre as ilhas e o seu papel no Atlântico, tendo como oradores Jorge Pedro Maurício dos Santos, Presidente da Assembleia Nacional da República de Cabo Verde; Carolina Darias, Presidente do Parlamento das Canárias e José Lino Tranquada Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

O contributo das instituições para a ligação transatlântica foi o tema do último painel e contou com as intervenções de Rodrigo Oliveira, antigo membro do Governo dos Açores e Professor Assistente Convidado na Universidade dos Açores e de Jorge Gabriel, Administrador da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD).