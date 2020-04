Humberto Vasconcelos apela ao consumo de produtos regionais

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural lançou hoje um apelo ao consumo de produtos regionais, numa altura em que economia regional sofre também o impacto da pandemia de Cobiv-19. A campanha começou esta quarta-feira (dia 1 de Abril) nos media regionais.

“Numa altura em que a Madeira vive momentos muito particulares, próprios das circunstâncias de tentarmos conter um grande problema, o sector primário, que é de grande importância para a economia regional, precisa do apoio de todos os madeirenses”, começa por dizer Humberto Vasconcelos, vincando que “o sector tem crescido de forma sustentada com produtos de grande qualidade”.

Por este motivo, “a população da Madeira, mais do que nunca, tem perfeitas condições para dar preferência aos produtos regionais, ajudando a escoar tudo aquilo que produzem os nossos agricultores, privilegiando, também, uma boa alimentação”, sustenta.

“Mais do que em qualquer outra altura ou momento, sinto que o sector primário está determinado e empenhado em produzir melhor, por isso apelamos aos madeirenses para que consumam o que é nosso, as frutas da Madeira, os derivados da Madeira... Tal como a saúde, o sector primário não parou, nem pode parar. A produção agrícola estará sempre ‘on’ e preparada para colocar permanentemente produtos frescos no mercado, abastecendo a população com produtos de qualidade”, reforça o secretário regional.

Humberto Vasconcelos conclui com um pedido. “Contamos com todos os madeirenses para ajudarem os nossos agricultores. Apelamos para que consumam o que é nosso”, remata.