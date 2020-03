Hoteleiros da Madeira sugerem apoios de tesouraria se coronavírus se agravar

Um grupo alargado de hoteleiros reuniu-se com a mesa de hotelaria da ACIF sugerindo apoios efectivos de tesouraria, caso os cenários mais pessimistas resultantes do coronavírus venham a tomar forma.

Considera este grupo que os apoios anunciados pelo Governo da República serão sempre manifestamente insuficientes caso um dos mercados emissores, por exemplo, feche as suas fronteiras ou, num outro cenário, uma das companhias de referência deixe de voar para a Madeira.

Considera este grupo que a Madeira tem especificidades muito próprias que requerem um acompanhamento muito activo das autoridades competentes, câmara de comércio, Governo Regional e Governo da República. Considera este grupo que face ao enorme peso que o turismo tem na economia regional, esta situação deve ser monitorizada ao minuto. Todos devem começar a pensar em criar ferramentas que evitem o desmembramento de uma indústria secular que garante a paz e a estabilidade social na Madeira e com um efeito multiplicador que toca em todas as actividades praticadas na Ilha. Sem alarmismos mas com uma dose adequada de pragmatismo.

A Mesa mostrou-se totalmente disponível e cooperante no sentido de diariamente monitorizar a situação assim como acompanhar esta matéria em permanência com as entidades competentes.”