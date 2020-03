Hotel Praia Dourada acolhe pessoas que irão cumprir quarentena no Porto Santo

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que todas as pessoas, não residentes, que cheguem a partir de hoje, 20 de Março, ao Porto Santo, ficarão alojados em auto-isolamento no Hotel Praia Dourada, disponibilizado pelo Grupo Sousa.

Este alojamento foi disponibilizado, gratuitamente, aos serviços de saúde para fazer face às medidas de contingência implementadas pelo Governo Regional na RAM.

O hotel Praia Dourada ficará disponível para todos os não residentes e para algum residente no Porto Santo que, por qualquer motivo, não tenha condições no seu domicilio para cumprir com a quarentena decretada.

O Governo Regional agradece publicamente ao Grupo Sousa pela associação a esta causa regional, conter e prevenir a propagação do novo Coronavírus, COVID-19 na RAM.