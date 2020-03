Hospital Particular da Madeira disponibiliza teleconsulta a partir de amanhã

De modo a fazer face aos constrangimentos da pandemia de Covid-19, o Grupo do Hospital Particular da Madeira (HPA Madeira), irá disponibilizar, a partir desta sexta-feira, 27 de Março, o serviço de teleconsulta, em variadas especialidades.

Aos utentes que desejem usufruir do mesmo, basta ligar para o call center para efectuar o agendamento da consulta (através do número 291 00 33 00). Já para consultar a lista de médicos aderentes basta aceder ao site do HPA, explica uma nota da comunicação do Hospital.

“Tendo em conta que temos na nossa população uma faixa importante que manifesta dificuldades com o manuseamento das novas tecnologias, decidimos oferecer duas modalidades de teleconsulta: exclusivamente por telefone ou por videochamada, ou seja, por vídeo consulta”, esclarece o Grupo HPA Madeira.

Na mesma nota destacam que “os valores para as teleconsultas não sofrerão alteração relativamente aos valores da consulta presencial”.

“Nos tempos actuais de dificuldade porque todos passamos, é de extrema importância que saibamos adaptarmo-nos às novas exigências e realidades. As pessoas continuam a necessitar de acompanhamento médico, de continuar a vigiar a sua saúde e, essa é a nossa missão: cuidar e proteger em todos os momentos”, sublinha HPA, reforçando que o Hospital continuará “em funcionamento 24 horas, com um plano rigoroso de contingência, triagem e vigilância, em prol do bem comum”.