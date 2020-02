Horários do Funchal entrega prémios a vencedores do passatempo ‘Na HF viajam os apaixonados’

Realizou-se hoje, na loja de atendimento ao público da Horários do Funchal (HF), no Centro Comercial do Anadia, a entrega dos prémios referente ao passatempo ‘Na HF viajam os apaixonados’, promovido pela HF, juntamente com o Restaurante Casa da Sogra e a Ourivesaria Parisiense/Mídas.

Esta iniciativa de São Valentim tinha como objectivo a promoção da utilização do transporte público.

Para se habilitarem aos prémios, era condição partilhar, com a Horários do Funchal, uma fotografia a bordo dos seus autocarros e com o título de transporte visível. As fotografias foram publicadas no mural da página de Facebook da HF e as que obtiveram mais gostos foram as premiadas.

Os vencedores foram o Diogo Pestana e a Isabel Loggiodice.

Na entrega do prémio, o Presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves, agradeceu a participação dos concorrentes e o facto de serem utilizadores da Horários do Funchal, salientando a importância destas medidas como incentivos à sua utilização.