Horário de visitas hospitalares alargado na época natalícia

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, SESARAM, E.P.E., informa que nos dias 24, 25, 31 de Dezembro de 2018 e 1 de Janeiro de 2019, o horário das visitas hospitalares será alargado (das 12 às 15 horas e das 18 às 20 horas) de modo a propiciar um espírito natalício mais alegre e harmonioso junto dos utentes, dos seus familiares e amigos.

“As visitas são muito bem-vindas e, nesta época em particular, com certeza que serão motivo de grande alegria e conforto para os utentes”, refere a nota do SESARAM hoje dirigida à imprensa.

De referir também que alguns Centros de Saúde estarão abertos nos dias 24 e 31 de Dezembro.

Neste contexto, o Serviço de Saúde esclarece que em virtude da tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro a prestação de cuidados nos Centros de Saúde foi reajustada, pelo que os Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente mantêm o normal funcionamento.

Estarão assim disponíveis para atendimento à população, durante o período da manhã (das 8 até às 13 horas): todos os Centros de Saúde do Concelho do Funchal; todos os Centros de Saúde do Concelho de Santa Cruz; os Centros de Saúde de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos; o Centro de Saúde Dr. Tito Noronha (Canhas) e o Centro de Saúde da Ponta do Sol.

Já no Hospital Central do Funchal alguns serviços não estarão disponíveis, nomeadamente o Laboratório de Patologia Clínica, para a realização de colheitas programadas, ou seja para análises de rotina.

O SESARAM salienta que “independentemente das situações de tolerância de ponto, feriados, fins de semana e demais situações que possam ocorrer, está assegurada a operacionalidade dos serviços mínimos necessários para a segurança e bem-estar dos utentes”.