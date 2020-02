Hoje pode nevar

O dia será mais frio e se a chuva cair, como previsto, poderá mesmo ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, revela o Instituto de Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As previsões são de períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais intensos a partir da tarde, que poderão até ao início da manhã ser de neve, como referido. Há ainda possibilidade de ocorrência de trovoada. Quanto ao vento, começa de Norte fraco a moderado, rodando gradualmente para o quadrante Leste e soprando por vezes até 40 km/h nas terras altas, com rajadas até 70 km/h. Está prevista pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

Os termómetros também vão mostrar valores mais baixos no Funchal, onde o dia será igualmente cinzento, com aguaceiros, mais intensos a partir da tarde, e com possibilidade de ocorrência de trovoada. O vento não chegará aos 15 km/h. A temperatura máxima será de 18ºC, a mínima de 13ºC.

No Porto Santo o dia também será mais frio, a máxima nesta sexta-feira não deverá ir além dos 16ºC, a mínima desce aos 12ºC. Nas máximas, Câmara de Lobos e Lugar de Baixo chegam aos 19ºC, o Porto Moniz, São Vicente e Machico aos 18ºC. Na Ponta do Pargo e em Santa Cruz o valor máximo previsto é de 17ºC; no Caniçal é de 16. Santana volta a ter a máxima mais baixa, será de 15ºC. Nas mínimas, Santana, Ponta do Pargo e São Vicente vão registar 11ºC; Machico 12ºC; Caniçal, Santa Cruz e Lugar de Baixo 13ºC; Porto Moniz e Câmara de Lobos 14ºC.

No mar não há alterações da temperatura da água, que se mantém nos 19ºC, hoje com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros na costa Norte; e ondas de Sul com 1 a 1,5 metros na costa Sul.