Hesitações marcam preparação da entrada do novo bispo na Madeira

A 28 de Janeiro, a Diocese do Funchal divulgava o programa da entrada solene e posse do novo bispo, D. Nuno Brás, referindo que o prelado chegava à Região a 15 de Fevereiro, sexta-feira, e logo no aeroporto falaria aos jornalistas.

No início desta semana, voltou a renovar o convite aos media, referindo que o bispo chegaria no voo TAP1697 às 16h30, sendo recebido por D. António Carrilho na sala de imprensa da sala VIP espaço onde iria transmitir uma mensagem a todo o povo da Madeira e do Porto Santo e agradecer aos jornalistas a sua presença e trabalho. Contudo “não haverá oportunidade, nesse momento, para perguntas”, esclarecia a Diocese, deixando em aberto a hipótese de “os meios de comunicação interessados em alguma entrevista ou questão” poderem enviar os pedidos para o correio electrónico do gabinete de informação da Diocese do Funchal.

Como era expectável, o interesse manifestado pelos órgãos de comunicação social foi tal que o novo Bispo do Funchal alterou a postura, garantindo ontem à noite que “irá responder às questões colocadas pelos jornalistas na sala de imprensa da zona VIP do aeroporto Cristiano Ronaldo”, mesmo que antes opte por transmitir uma mensagem aos diocesanos.

Uma alteração que não invalida a disponibilidade em responder a todas as questões enviadas para o Gabinete de informação da Diocese ou pedidos de entrevista.

A tomada de posse e entrada solene na diocese ocorre domingo 17 de Fevereiro.

Eis o programa explicativo da cerimónia que está já definido:

15h15 - Chegada de D. Nuno Brás à Sé do Funchal (O Deão do Cabido e os Cónegos recebem o Novo Bispo. O Deão apresenta a Cruz, depois faz a aspersão com água benta. O Novo Bispo dirige-se até à capela do Santíssimo Sacramento).

15h15 - Chegada dos sacerdotes para paramentação na igreja do Carmo. Os sacerdotes paramentam-se na igreja e depois aguardam no seu interior a chegada do Senhor Bispo. Os sacerdotes trazem alva e estola branca.

15h30 - Chegada de D. Nuno a igreja do Carmo.

15h45 - Saída do cortejo litúrgico para a Catedral.

16h - Chegada à Sé e entrada solene.

No adro da Sé estará um tapete de flores com a forma do brasão de armas de D. Nuno.

A Cruz processional oferecida por D. Manuel I à Sé estará no altar durante a eucaristia.

D. António Carrilho, Administrador Apostólico, celebra os ritos iniciais. Depois segue-se o rito da tomada de posse, com leitura da Carta Apostólica pelo Núncio Apostólico e passagem do báculo das mãos de D. António para as mãos de D. Nuno Brás, como Novo Bispo do Funchal. Em seguida, D. Nuno Brás toma lugar na sua sede.

A Missa será transmitida em directo pela RTP Madeira, pelo canal do Youtube da Diocese do Funchal e nesta plataforma digital.

No final do dia realiza-se, para os convidados, um jantar festivo no Colégio de Santa Teresinha.

“Na Tua Palavra” (In Verbo Tuo) é o lema episcopal de D. Nuno Brás.