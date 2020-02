“Há obras urgentes que há muito já deveriam ter sido realizadas”, diz a CDU

A CDU esteve, no final da manhã de hoje, na freguesia do Curral das Freitas em contacto com as populações para abordar o que ainda falta fazer 10 anos passados desde o 20 de Fevereiro.

No Sítio da Achada, o dirigente Alexandre Fernandes disse que “lamentavelmente, passados que são 10 anos sobre a intempérie do 20 de Fevereiro de 2010, que atingiu fortemente a Região”, constata que “ainda há obras urgentes que há muito já deveriam ter sido realizadas pelas quais as populações esperam e desesperam”.

“A CDU desde o primeiro momento tem sido a força política que mais tem exigido ao Governo Regional e à Câmara Municipal no sentido da rápida reconstrução das áreas e populações afectadas pela intempérie”, afirmou.

“Em quase todas as localidades atingidas pela catástrofe, houve a inestimável perda de vidas humanas, avultadíssimos prejuízos materiais e o agravamento de algumas situações que já apresentavam risco elevado”, acrescentou.

Disse ainda que “não é por falta de meios financeiros que as obras que ainda faltam fazer não foram realizadas”, sendo que “a Lei de Meios está em vigor e devidamente suportada do ponto de vista orçamental”.

“Muito está por fazer no Curral das Freiras no que toca ao processo de reconstrução e reabilitação local. Apesar da normalização de algumas situações de perigo, as populações do Sítio da Achada desesperam pela regularização do ribeiro que transbordou no dia da intempérie, colocando pessoas e bens em perigo. Nesta mesma linha de água, o Governo Regional gastou milhares de euros a jusante, mas a montante o principal problema de falta de segurança mantém-se”, sustentou.

“Os milhões de euros esbanjados na baía do Funchal, os milhões gastos nas fozes das ribeiras no centro do Funchal, estão a fazer falta onde mais se justificavam, nas escarpas dos lugares da catástrofe, onde pouco foi realizado para proteger as populações”, acrescentou.

Para a CDU, importa que se concretize efectivamente o esforço de reconstrução nas localidades verdadeiramente atingidas.

“É obrigação do Governo Regional e da Câmara Municipal, garantir todos os meios necessários para restabelecer a normalidade e garantir o bem-estar e a qualidade de vida das populações afectadas. A CDU continuará a envidar todos os esforços para que estas situações, passados que são 10 anos, não sejam esquecidas, exigindo da parte das entidades competentes a sua urgente resolução”, concluiu.