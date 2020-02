“Mais brigas no Hospital” era a manchete do DIÁRIO, no dia 20 de Fevereiro de 2010, precisamente há dez anos.

Longe das trágicas imagens que marcariam os dias seguintes, era a Saúde que dava que falar.

O encerramento da unidade de Patologia da Coluna motivava descontentamento no serviço de Ortopedia, ao passo que as listas de espera para análises obrigatórias no serviço público não paravam de crescer.