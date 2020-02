Há 28 anos, Tribunal de Contas fiscalizava viagens dos deputados madeirenses

Uma fiscalização de rotina do Tribunal de Contas às viagens feitas pelos deputados no Parlamento madeirense fazia manchete no DIÁRIO a 13 de Fevereiro de 1992.

“O que estamos a averiguar é através do controlo cruzado de informação, nas agências de viagens, aquilo que no fundo corresponde às viagens realizadas”, afirmava o Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas sobre a investigação levada a cabo para apurar o modo como os deputados na Assembleia Regional utilizam as viagens a que têm direito para o exercício das suas funções.