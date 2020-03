A ampliação do Aeroporto Internacional da Madeira foi a maior obra pública do final do século XX, na Região e motivou uma corrida aos concursos. Além da adjudicação do projecto e construção, o fornecimento de materiais e as sub-contratações concentraram as atenções de muitas empresas madeirenses.

Há 27 anos, dois grupos, Cimentos Madeira e Grupo Pestana, entravam em ‘guerra’ pela garantia de fornecimento de cimento à obra que seria inaugurado no início do século XXI.