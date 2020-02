Vinte e seis antigos funcionários do Governo Regional que estavam na situação de reforma foram chamados para o activo. A notícia que fez manchete no DIÁRIO de 19 de Fevereiro de 1994, revelou que por serem chamados ao trabalho com o argumento de urgente conveniência de serviço em regime de contrato a termo certo, os elementos em causa receberam ordenados na ordem das centenas de contos.

Houve mais subsídio de refeição e ajudas de custo, entre outros benefícios, que juntaram à reforma.