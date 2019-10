Há 22 anos, Rocha da Silva não se demitia após 3 jovens morrerem numa prova para ingressar na Guarda Florestal

O caso remonta ao dia 5 de Outubro de 1997 quando, numa prova de selecção para 67 jovens que se candidatavam a um curso de guarda florestal, pereceram três candidatos, que se perderam e ficaram abandonados perante uma forte tempestade, morrendo de fome e frio, nas serras do Pico do Areeiro. Outros 21 jovens, cujas idades oscilavam entre os 18 e os 25 anos, foram, após intensas buscas, assistidos no Hospital Central do Funchal, alguns com lesões graves.

Ora, dois dias após esta página negra das serras da Madeira, o então director regional das Florestas, Rocha da Silva, recusava demitir-se do caso e fazia manchete no DIÁRIO. “Não sou homem de culpar alguém sem apurar os factos”, dizia, ao DIÁRIO, Rocha da Silva.

O caso foi aos tribunais e, em 12 de Fevereiro de 2003, o coordenador da Guarda Florestal e orientador do curso, Gonçalo Pereira, foi condenado a um ano e seis meses de prisão, com pena suspensa, por homicídio por negligência e o Director Regional das Florestas, Rocha da Silva, a uma multa de três mil euros.

Criança mata irmã com tiro de caçadeira na Ribeira Brava

A 7 de Outubro de 1997 o DIÁRIO também noticiava o caso de uma criança que havia disparado sobre a irmã, atingindo-a mortalmente com um tiro de caçadeira.

A menina de dez anos de idade teve morte imediata ao ser atingida na cabeça com um disparo de caçadeira, desferido por seu irmão, de oito.

A tragédia aconteceu no Lombo Furado, concelho da Ribeira Brava, numa casa onde apenas se encontravam três menores: um de nove, outro de oito e a vítima, Elsa, que foi atingida na cabeça no momento em que conversava ao telefone com uma vizinha.

Tudo aconteceu quando a mãe e o seu companheiro se encontravam na casa de uma vizinha. Uma morte provocada por uma criança, mas que o Ministério Público poderia vir a atribuir algumas responsabilidades aos adultos progenitores das crianças.

A tragédia registou-se no quarto onde uma caçadeira se encontrava na parede, como se tratasse de uma ornamentação. A criança apoderou-se da arma e terá feito pontaria à cabeça da irmã, puxando de seguida o gatilho para o disparo que acabaria por ser fatal.

‘TAP deixa emigrantes em terra’

Nesta edição o DIÁRIO também noticiava o caso da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) que deixava emigrantes venezuelanos em terra.

“Desde há alguns meses que os voos da TAP com destino à Venezuela partem com lotação esgotada. A situação agravou-se ainda mais desde Janeiro passado, quando a transportadora venezuelana, VIASA foi extinta e deixou de operar no mesmo percurso. Prejudicados estão centenas de emigrantes madeirenses que pretendem regressar a Caracas”, podia ler-se, há 22 anos, no matutino.