Há 20 anos, concessão do Centro de Inspecções já era um problema

A concessão da exploração do Centro de Inspecções Automóveis da Madeira ao empresário António Henriques é um problema que o Governo Regional aind anão resolveu. O pagamento de uma indemnização elevada a concorrentes excluídos pode ser o resultado de um processo que começou mal e nunca foi corrigido.

Há 20 anos, o Supremo Tribunal Administrativo já tinha decidido que a exclusão de um dos candidatos, o Automóvel Clube de Portugal (ACP) era ilegal e essa decisão deveria implicar a anulação do concurso. Na edição de 20 de Fevereiro de 2000, o Diário noticiava o facto de ser o empresário madeirense a recorrer da decisão do Supremo, sozinho.

Na mesma edição era destacada a discussão, no congresso nacional do PSD, em torno da eleição directa do líder pelos militantes. Uma proposta que seria aprovada, embora com alguma contestação.