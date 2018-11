Grupo Sousa e CRIAMAR assinam protocolo que apoia mais de mil crianças

O Grupo Sousa assinou hoje um protocolo de cooperação com a associação CRIAMAR, referente a 2018, possibilitando um apoio financeiro de 28 mil euros a esta instituição que ampara uma rede composta por cerca de mil crianças e jovens espalhados pela Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias (regiões da Macaronésia).

Esta sinergia que tem vindo a ser efectivada há alguns anos, exalta a actuação de cariz social do Grupo Sousa, que tornou possível, a título de exemplo, a edificação do ateliê da CRIAMAR, em São Gonçalo, contemplando igualmente a realização de várias iniciativas ao longo deste ano, tais como o ‘Festival de Poesia’ ou a primeira viagem ao Porto Santo de muitos petizes da Região.

Este documento foi assim efectivado pelo presidente da instituição, João Carlos Abreu, e pelo representante do Grupo Sousa, Pedro Frazão, na sede da CRIAMAR, tendo este último apalavrado um périplo, a ser efectivado em 2019, pelos diversos raios de acção da associação.

“É louvável, uma associação como esta, com parcos recursos como tem, conseguir desenvolver tantas actividades. Isto é com certeza fruto do génio e da vontade de todos vós que aqui estão. O Grupo Sousa vem apoiando a CRIAMAR já há alguns anos e fá-lo de forma apaixonada e muito por decisão do nosso presidente. Isto é mais um acto formal, mas está na matriz e no rasto dos apoios que o grupo tem dado na área social e, neste caso, muito na área cultural, levando os jovens por caminhos desconhecidos onde eles próprios vão descobrir as suas vocações”, referiu Pedro Frazão, conferindo assim uma palavra de “estímulo” à CRIAMAR.

Por seu turno, João Carlos Abreu aproveitou a oportunidade para “exaltar o papel que o Grupo Sousa tem como ‘mecenas’, sobretudo em relação à CRIAMAR”, isto porque “algumas das iniciativas” que a associação realiza “deve-se ao apoio” do Grupo Sousa.

“Outra iniciativa, que é uma obra extraordinária e com grande alcance, é o apoio do Grupo Sousa que nos permite reunir as crianças dos arquipélagos da Macaronésia, numa iniciativa que tem a presença de cerca de 800 crianças. O grupo tem-nos ajudado de uma maneira muito generosa e tem contribuído para que a nossa acção tenha tido uma expansão muito maior junto das crianças. Por todas as razões este protocolo significa muito para nós, na medida em que não é só um estímulo, mas um testemunho da amizade para com o Grupo Sousa”, regozijou-se o presidente da CRIAMAR.