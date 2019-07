Greve dos médicos a nível nacional poderá condicionar a actividade clínica no SESARAM

O SESARAM informa que a greve dos médicos, que decorrerá em todo o território português, a partir das 00 horas do dia 2 de julho de 2019, até às 24 horas do dia 3 de julho, poderá condicionar a actividade clínica no SESARAM.

“A greve dos médicos é apoiada por duas estruturas sindicais, a de amanhã, 2 de Julho, é convocada pelo Sindicato Independente dos Médicos e a de quarta-feira, 3 de julho, apoiada pela Federação Nacional dos Médicos”, refere através de um comunicado de imprensa.

Diz que “a greve agendada poderá afectar a prestação de cuidados de saúde prestada ao nível dos Cuidados de Saúde Hospitalares e nos Centros de Saúde, prevendo-se um maior impacto no dia 3 de Julho”.

“Por forma a minimizar os efeitos causados pela greve, recomendamos aos utentes que necessitam de cuidados prestados por esta classe profissional, para contactar previamente os serviços de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento”, acrescenta.

Salienta que todas as situações urgentes serão atendidas e os serviços mínimos salvaguardados.

Informa também que a greve dos enfermeiros que decorrerá de 2 a 5 de Julho não se aplicará à RAM em virtude dos acordos entre o Serviço Regional de Saúde e as estruturas sindicais.

“O SESARAM e os seus profissionais tudo farão o que estiver ao seu alcance para minimizar os efeitos da greve junto dos utentes”, conclui o mesmo comunicado.