Greve do SITE é “extemporânea e inapropriada”

Através de um comunicado de imprensa, a ARM revela que é “extemporânea e inapropriada” a greve que o SITE (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas) se prepara para fazer, nos dias 27 e 28 de Agosto e 4 e 5 de Setembro. Isto numa altura em que “ainda nem estão decorridos oito meses desde a celebração de um Acordo de Empresa (AE) entre a ARM, o SINTAP e o SITE, do qual decorreram “melhorias significativas para os trabalhadores desta empresa”.

“Tendo em conta este acordo recente e o percurso de melhoria contínua das condições dos trabalhadores desta empresa nos últimos anos, a realização de uma greve é, nesta data, extemporânea e inapropriada, assumindo, por parte do SITE, uma actuação política, em vésperas de eleições regionais e nacionais”, afirma.

Diz ainda que analisados cada um dos seus fundamentos para a convocação da greve, verifica que “a empresa deu uma cabal resposta a cada uma das legítimas aspirações dos seus trabalhadores, tendo inclusive apresentado recentemente um novo melhoramento, através do aumento faseado do subsídio de refeição aplicável na empresa, o qual beneficiará 579 trabalhadores”.

“Não obstante este percurso de melhoria contínua das condições de trabalho na empresa, as quais são do conhecimento do SITE e foram abordadas em diversas reuniões ao longo do corrente ano, manteve este sindicato ainda assim, inoportunamente e sem fundamento, o aviso de greve”, acrescenta, concluindo que “a ARM permanece empenhada na manutenção de um diálogo construtivo de soluções que contribuam para o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus trabalhadores, desideratos que norteiam sempre a conduta desta empresa”.