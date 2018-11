Greve de juízes faz adiar julgamento de rede de droga no Funchal

A greve dos juízes está a ter hoje grande adesão na Comarca da Madeira, com vários julgamentos e diligências a serem adiados. Foi o caso de um julgamento de 12 arguidos acusados de tráfico de estupefacientes e que deveria ter início às 09h15 na Instância Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). No tribunal compareceram os arguidos (alguns deles estão em prisão domiciliária) e os respectivos advogados, mas como os três magistrados que compunham o colectivo aderiram à greve a primeira audiência teve de ser adiada para daqui a uma semana.

Os juízes portugueses iniciam hoje uma greve de 21 dias intercalados, em protesto contra a aprovação de um estatuto “incompleto”, que alegam não assegurar questões remuneratórias, o aprofundamento da independência judicial e os bloqueios na carreira. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses calendarizou 21 dias de greve até outubro de 2019. Hoje é o único dia em que todos os tribunais são abrangidos pela paralisação, sendo os restantes parciais. A última greve dos magistrados judiciais ocorreu há já 13 anos.