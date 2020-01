GR destina 2,1 milhões às Casas do Povo e anuncia Gala a 11 de Setembro

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, promoveu, este sábado, dia 11 de Janeiro, uma reunião geral com as direcções das 42 Casas do Povo da Madeira, que decorreu na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Neste encontro, que juntou cerca de 100 pessoas, foram apresentados diversos projectos, entre as quais a realização de uma Gala, que se realizará a 11 de Setembro, data em que se assinala o Dia Nacional das Casas do Povo.

O grande objectivo deste evento é “homenagear antigos dirigentes das Casa do Povo e trazer à Madeira pessoas ligada ao mundo rural”, adiantou Humberto Vasconcelos.

Na ocasião, o secretário enalteceu o “grande trabalho desenvolvido ao longo dos anos no mundo rural” pelas Casas do Povo, salientando a sua diemnsão social.

O governante assegurou ainda que a sua secretaria irá “dotar as casas do povo com meios financeiros suficientes para conseguirem desenvolver um trabalho em prol das populações”, de modo a que as famílias madeirenses tenham acesso a um conjunto de programas culturais, lúdicos e formativos. Com efeito, o Governo destina uma verba de 2,1 milhões às Casas do Povo.

No que toca às verbas para a Agricultura, em sentido lato, Humberto Vasconcelos diz que as verbas sãos as “suficientes e correctas” para desenvolver os projectos previstos e rejeita que hajam menos verbas da União Europeia, argumentado que “o próximo quadro comunitário está em discussão”.