Governo tomou posse pela primeira vez na ALM há 14 anos

Foi exactamente há 14 anos, no dia 16 de Novembro de 2004 que, pela primeira vez o Executivo, presidido por Jardim, tomou posse na Assembleia Legislativa e não perante o ministro da República, na altura Monteiro Diniz.

Jardim caracterizou um acto como um “passo em frente” no processo autonómico, como se pode ler na edição daquele dia do DIÁRIO.

Para mais um mandato de quatro anos, o ex-presidente do GR prometeu um reforço nas políticas sociais.

Com 61 anos de idade e com 26 na liderança do GR, Jardim apresentou a seguinte equipa governativa: Cunha e Silva, vice-presidente; Ventura Garcês, Plano e Finanças; Conceição Estudante, Assuntos Sociais; Francisco Fernandes, Educação; Santos Costa, Equipamento Social e Transportes; Manuel António Correia, Ambiente e Transportes; João Carlos Abreu, Turismo e Cultura e Brazão de Castro, Recursos Humanos.

No Parlamento tomariam posse 68 deputados, com os professores e advogados a dominarem o hemiciclo. A média de idades cifrava-se nos 44 anos. Miguel Mendonça e Paulo Martins eram os veteranos da ALM.