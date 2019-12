Governo Regional vai reforçar apoios para a inclusão de pessoas portadoras de deficiência

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, presidiu, hoje, 4 de Dezembro, à sessão de abertura das comemorações do Dia Internacional e do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, assinalados a 3 e 9 de Dezembro, respetivamente.

Uma iniciativa do Instituto de Segurança Social da Madeira, que decorreu no auditório do Hotel VidaMar, cujo tema este ano foi ‘Fragmentos que constroem o mundo’.

Na ocasião, Augusta Aguiar destacou o trabalho desenvolvido pelo Governo Regional em prol de “uma estratégia assente em valores humanistas e de cidadania, essencialmente focada na inclusão das pessoas mais vulneráveis”.

Tendo em vista este compromisso do Governo Regional, de continuar a criar todas as condições para uma maior inclusão das pessoas com deficiência, foi inaugurado, no presente ano, o Centro de Inclusão Social da Madeira.

“Uma obra que coloca a nossa Região na linha da frente, no que toca a questões ligadas a uma sociedade mais inclusiva, ao criar, de raiz, um espaço que proporciona à população com deficiência as melhores condições de vida e a maior dignidade possível, tanto aos utentes como às suas famílias”, sublinhou.

Para além da criação desta infraestrutura, Augusta Aguiar destacou três medidas que serão desenvolvidas pelo Governo Regional ao longo do presente mandato, nomeadamente: a elaboração do Guia Regional de Cidadania para Pessoas Portadoras de Deficiência, com vista a proteger, acompanhar e inserir estes cidadãos, a implementação do ‘Programa Apoiar+’, com o objetivo de apoiar a aquisição de produtos e equipamentos para pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade técnica e a criação de um programa de emprego destinado, exclusivamente, à integração, no mercado laboral, de pessoas com deficiência. Referiu também que “É igualmente objectivo do Governo Regional promover uma maior compreensão dos assuntos que dizem respeito à deficiência e mobilizar todas as entidades e a própria comunidade para a defesa da dignidade, dos direitos e o bem estar das pessoas com deficiência.”

“Uma demonstração do compromisso contínuo do Governo Regional na Inclusão de pessoas com deficiência, de forma a proporcionar-lhes as melhores condições de vida e as mais inovadoras tecnologias que permitam uma melhor adaptação”, destacou a Secretária Regional.

Dirigiu, ainda, uma palavra de agradecimento aos dirigentes e técnicos dos Centros de Actividades Ocupacionais e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda.

“Em nome do Governo Regional, o nosso sincero agradecimento por todo o trabalho desenvolvido, não apenas hoje, como ao longo de todo o ano”, concluiu.