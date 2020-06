O Governo Regional emitiu uma nota de pesar pela morte do antigo director e jornalista da RTP-Madeira, Armindo Abreu, esta sexta-feira, 19 de Junho, aos 85 anos.

“O Governo Regional e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vêm manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento, hoje, no Funchal, do jornalista Armindo Jorge Abreu, o decano dos jornalistas madeirenses e uma das figuras mais carismáticas de sempre da Comunicação Social madeirense”, pode ler-se na nota enviada às redacções.

À família, o executivo madeirense endereça “as suas mais sentidas condolências pelo falecimento de um dos mais brilhantes jornalistas madeirenses de todos os tempos, de um homem que marcou, perenemente, a televisão. De tal modo que, ainda hoje em dia, quando se fala em televisão na Madeira um dos nomes que logo vem à memória é o de Armindo Abreu”.

Realça ainda que “por toda a sua carreira, foi um defensor dos ideais autonómicos e um paladino intransigente da sua terra. Mas, foi também e sobretudo um jornalista de referência, daqueles que colocavam sempre no cimo das prioridades o código deontológico da profissão e o interesse dos leitores, ouvintes e espectadores. Para ele, a verdade era sempre o que interessava. A profissão era sempre para ser exercida de forma ética e responsável”.

“Há pessoas que nunca morrem, que pelo seu percurso permanecem sempre vivos na memória de todos nós. É o caso de Armindo Abreu”, remata a comunicação do Governo Regional.

Armindo Jorge Abreu, que contava 85 anos, foi, durante vários anos director do Centro Regional da RTP Madeira, tendo igualmente passado por vários órgãos da Comunicação Social madeirense: Madeira Popular (onde começou a sua carreira), Jornal da Madeira, Diário de Notícias da Madeira, Estação Rádio Madeira, Radiodifusão Madeira, Radiodifusão Portuguesa e, por fim, a RTP Madeira.

Nascido no Funchal, em 1935, Armindo Abreu era irmão de outro grande nome do jornalismo madeirense: Rogério Abreu, falecido em Novembro do ano passado.