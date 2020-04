Governo Regional realiza festas da Flor e do Vinho da Madeira em Setembro

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC), através da Direcção Regional do Turismo, decidiu reajustar o Calendário de Animação Turística 2020, em resultado da pandemia de Covid-19 e todo o efeito que tem causado nos mercados emissores e no destino Madeira.

A primeira alteração no calendário aconteceu com a decisão de adiamento da Festa da Flor, que, conforme havia sido noticiado, passou de Maio para o próximo mês de Setembro.

“Esta recalendarização da Festa da Flor para o nono mês do ano fez com coincidisse com a Festa do Vinho da Madeira, que decorre anualmente neste mês das vindimas, pelo que a Secretaria Regional de Turismo e Cultura decidiu realizar os dois eventos em Setembro, reorganizando toda a programação”, informa a SRTC em comunicado de imprensa.

Grande Cortejo da Flor acontece no dia 6

O Grande Cortejo Alegórico da Flor, o momento alto deste cartaz, fica assim marcado para o dia 6 de Setembro, sendo antecedido por animação diversa na baixa da cidade do Funchal a partir do dia 3 do mesmo mês, que se prolongará até ao dia 27 de Setembro.

No dia 5 de Setembro terá lugar a Cerimónia do Muro da Esperança, protagonizada pelas crianças do município, e no fim-de-semana de 12 a 13 de Setembro realizar-se-á o desfile de moda ‘Madeira Flower Collection’.

Os Concertos da Flor acontecem de 24 a 27.

Já a Festa do Vinho da Madeira arranca no dia 12 com a ‘Vindima ao Vivo’, no Estreito de Câmara de Lobos.

A segunda edição do ‘Madeira Wine & Film Harvest’, na quinta Magnólia (que consiste projecção de filmes alusivos à temática do vinho, junto da população residente e visitante) está agendada para os dias 17 e 20 de Setembro.

O secretário regional de Turismo e Cultura considera que “a junção do grande evento que constitui já a Festa da Flor, com a Festa do Vinho da Madeira, no mesmo mês, a título excepcional e só para 2020, vai potenciar um momento muito importante para a Região a nível turístico”.

Eduardo Jesus entende ainda que vai permitir que este será o “grande momento de relançamento do destino Madeira junto dos mercados de origem de turistas, quer nacionais, quer internacionais”. “O efeito pretendido decorre da necessidade de impor ao mercado um grande acontecimento que constitua a viragem de uma página face à crise em que nos fez mergulhar o Covid-19”, sustenta.

Festival do Atlântico 2020 cancelado

A pandemia obrigou ainda ao cancelamento de outros eventos do que integram o cartaz turístico regional, como é o caso da edição de 2020 do Festival do Atlântico, que realiza-se anualmente no mês de Junho.

“A realidade que ainda vivemos da pandemia de Covid-19 não se coaduna com a característica do Festival que, embora tenha a componente musical, o ponto alto é o espectáculo piromusical que decorre todos os sábados, com o lançamento de fogo-de-artifício, que, de certa forma, pretende evidenciar alegria e festa, que colide, em parte, com o quadro actual que vivemos, a exigir algum recato e consideração por quem sofre”, justifica a tutela.

Mais eventos até o fim-do-ano

Quantos aos eventos calendarizados para os meses sequentes a Setembro, “seguirão a programação normal”, informa a SRTC.

Assim, o Festival de Colombo, no Porto Santo, realiza-se de 23 a 27 Setembro (de quarta-feira a domingo); o Festival da Natureza da Madeira, de 6 a 11 Outubro (de terça-feira a domingo) e as Festas do Fim do Ano, de 1 de Dezembro a 10 de Janeiro (de terça-feira a domingo).