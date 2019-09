Governo Regional quer construir cadeira de mini-sidrarias para apoiar produtores

O secretário regional de Agricultura e Pescas marcou presença na XXIX Mostra da Sidra que decorre, este domingo, 29 de Setembro, no Santo da Serra.

Humberto Vasconcelos começou a sua intervenção com um agradecimento especial à da presidente da Casa do Povo (entidade organizadora do certame) pelo trabalho realizado em prol desta festa.

“Este trabalho só é possível, porque o Governo Regional, através da Secretaria [da Agricultura e Pescas] apoia”, sublinhou, enaltecendo também o trabalho conjunto da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e da Casa do Povo locais, “todos juntos em prol dos agricultores”.

“É assim que será e é assim que sempre foi, porque achamos que só com os produtores e todos juntos é que conseguimos desenvolver um trabalho importante para a defesa da sidra”, reforçou.

Humberto Vasconcelos aplaudiu igualmente o trabalho dos deputados regionais na Assembleia da República, Sara Madrugada Costa e Paulo Neves, nomeadamente no que toca à descida do Imposto Especial de Consumo (IEC) para a sidra.

O governante mencionou ainda que está a ser construída uma mini-sidraria, em Santo António da Serra,

“que será posta à disposição da Associação de Sidras da Madeira, com o acompanhamento técnicos do Governo Regional”, com o objectivo de “produzir sidra de qualidade, com rótulos e com nome, para que os produtores possam colocar no mercado a sua sidra”.

Garantiu também que Governo Regional vai continuar a construir mais mini-sidrarias na Região Autónoma, de modo a ter “uma cadeia para dar resposta à produção”. E realçou que “só no ano passado foram realizadas mais de 4 mil podas em pomares, pelos serviços do engenheiro Rui Nunes”.

O secretário regional de Agricultura e Pescas agradeceu ainda todos o grupos musicais presentes na festa