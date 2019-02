Governo Regional procede a alterações no concurso para as obras do novo Hospital

Na visita efectuada hoje às obras que decorrem no Hospital dos Marmeleiros, no Monte, o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas salientou que houve a necessidade de proceder a uma pequena alteração no concurso público para as obras do novo Hospital

Segundo Amílcar Gonçalves houve questões levantadas pelos concorrentes em relação aos documentos a apresentar, nomeadamente o Documento Único Europeu e, nesse sentido, como forma de esclarecer os concorrentes, foram feitas algumas alterações “em benefício da transparência e da livre concorrência entre os candidatos”, referiu o secretário.

O documento, que será colocado dentro de poucas horas na plataforma digital, alargou o prazo de candidatura, que termina no dia 17 (domingo), tendo os concorrentes mais 7 dias para que possam tomar conhecimento das alterações e formalizarem a sua candidatura nesta fase de pré-qualificação.

O último levantamento feito pelo Governo Regional apontava para 55 pessoas que tinham levantado o processo. Um número considerado “significativo”, uma vez que, de acordo com Amílcar Gonçalves, atendendo à obra em si, haverá recurso a agrupamentos e consórcios, com sinergias entre as empresas.

Esta é uma obra importante para as empresas madeirenses que também descarregaram o processo do concurso.