Governo Regional investe na capacitação dos dirigentes na área da saúde

O Governo Regional da Madeira através da Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil promoveu no dia 17 de Fevereiro, em Lisboa, uma apresentação do Novo Hospital da Madeira e do projecto de capacitação dos seus dirigentes.

Esta sessão, promovida em associação com a AESE Business School teve como principal objectivo familiarizar os participantes com as principais características do projecto do Hospital Central da Madeira e paralelamente dar a conhecer o projeto formativo ao nível da capacitação dos dirigentes para a nova unidade aos potenciais stakeholders, explorando a possibilidade do estabelecimento de parcerias. A apresentação decorreu, no dia 17 de fevereiro, nas instalações da AESE, em Lisboa e contou com a participação de mais de 30 empresas.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, fez uma apresentação do Novo Hospital da Madeira e falou da importância de capacitar os dirigentes da área da saúde para uma nova governação clínica, assente em alguns dos princípios promovidos pelo PADIS, isto é, Programa de Alta Direcção de Instituições de Saúde, a desenvolver na Região Autónoma da Madeira, no ano de 2021.

A AESE tem contribuído desde 2004, através do PADIS, para a formação de mais de 900 altos dirigentes da saúde em Portugal. Considerado por todos um programa integral que alia a competência à humanização, treina e desenvolve competências próprias dos dirigentes das instituições de saúde.

Neste evento, participaram, também, Telmo Vieira, do projecto H-INNOVA, com a apresentação sobre análise, custo benefício do Novo Hospital, e José Fonseca Pires, que deu a conhecer os objectivos da formação promovida pela AESE, PADIS.