Governo Regional entrega amanhã mais de 2 milhões para apoiar as empresas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, amanhã (dia 20 de Dezembro), à cerimónia de entrega de apoios a empresas, no âmbito dos sistemas de incentivos disponibilizados pela União Europeia e pela Região.

Os apoios aprovados e concedidos ao abrigo dos sistemas de incentivos são transversais e abrangem todos os concelhos da Região. Até à data, no âmbito do Quadro 14-20, foram aprovados 2.934 projectos e criados 1.166 novos postos de trabalho.

Na cerimónia de amanhã, serão concretizados pagamentos no valor global de 2,39 milhões de euros, sendo 2,03 milhões de euros de comparticipação comunitária e 359 mil euros do orçamento da Região.

A este investimento correspondem 77 projectos, sendo 67 no âmbito do Sistema de Incentivos de Apoio ao Funcionamento (cerca de 1,49 milhões de euros) e 10 no referente ao Sistema de Incentivos de Apoio ao Investimento (cerca de 900 mil euros).

Destes 10 projectos, um foi dado ao abrigo do Empreender 2020, dois atinentes ao Internacionalizar 2020, um concernente ao Inovar 2020, cinco referentes ao Valorizar 2020 e um subordinado ao Prociência.

Refira-se ainda que em 2017 foram pagos 26 milhões de euros, à média mensal de mais de dois milhões de euros. Se somarmos ao entregue em 2016, os valores sobem para 36 milhões de euros.

Em 2018, foram pagos, até à data, 28.17 milhões de euros.

Contabilizando todos estes valores, atinge-se a soma de 64.17 milhões de euros, ou seja, uma média de 21,39 milhões de euros por ano, 1,78 milhões de euros por mês.