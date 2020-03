O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e os secretários regionais do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e da Economia, Rui Barreto, reuniram esta tarde, através de videoconferência, com a ACIF-CCIM.

Do lado da ACIF participaram o presidente da direcção, Jorge Veiga França, o seu vice-presidente, António Jardim Fernandes e o secretário-geral, Assis Correia

No seguimento deste encontro, Pedro Calado assegurou que o Governo Regional está a estudar “o desenho de linhas de financiamento, que possam ajudar todo o tipo de empresas da Região”, nomeadamente as micro empresas, mas também as pequenas, médias e grandes empresas, a enfrentar os efeitos da crise provocada pela pandemia de Covid-19.

O vice-presidente referiu que está também a ser desenhada uma linha de apoio aos empresários em nome individual (com ou sem contabilidade organizada) e trabalhadores independentes (que têm rendimentos da categoria B), “para que não fiquem prejudicados neste momento”.

O objectivo destas linhas é “apoiar a manutenção dos postos de trabalho”, sublinha o governante, adiantando ainda que tudo está ser feito de modo a que estas sejam “simples, rápidas e de acordo com aquilo que está a ser definido a nível nacional”.

Pedro Calado explicou ainda que existem linhas cujo apoio financeiro está a ser feito “por intermédio dos bancos a nível nacional” e outras que “estão a ser montadas directamente na Região”.