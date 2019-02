Governo Regional decreta nova subida dos preços dos combustíveis

Os combustíveis estão mais caros na Madeira desde as zero horas desta segunda-feira.

O despacho governativo que estipula os valores máximos de venda dos combustíveis ao público na Região, publicados no Jornal Oficial estabelece subidas dos preços tanto da gasolina como do gasóleos, estes com subidas acumuladas desde o início do mês

Eis os preços que serão praticados até ao próximo domingo, 24 de Fevereiro.

Gasolina super sem chumbo IO 95 ....... 1,396 euros por litro

Gasóleo rodoviário ................................ 1,254 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. 0,779 euros por litro

Os preços em vigor até ontem eram estes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ....... 1,395 euros por litro

Gasóleo rodoviário ................................ 1,251 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. 0,776 euros por litro

A evolução dos preços dos combustíveis tem por base o comportamento do barril de petróleo e produtos derivados nos mercados internacionais.