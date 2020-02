Bom dia! O Governo Regional da Madeira ‘foge aos concursos públicos’, isto porque a esmagadora maioria dos contratos feitos pela administração regional escapa à verdadeira concorrência.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira, dia 17 de Fevereiro, explico que o ajuste directo e consulta prévia somaram 67% do total dos 808 milhões de euros assinados durante o primeiro mandato do executivo liderado por Miguel Albuquerque. Tudo para ler nas páginas 4 e 5.

Eis as restantes chamadas de primeira capa:

Três golos em exibição bem conseguida

Nanu bisou num jogo em que o Marítimo bateu, sem reservas, o Paços de Ferreira (3-0) e esteve perto da dinâmica desejada por José Gomes;

SESARAM tem 232 médicos internos

Apenas 55 estão na área da Medicina Geral e Familiar;

Estação do Monte candidata ao ‘Madeira 14-20’

Degradação é a imagem de marca actual do imóvel que a Câmara do Funchal quer recuperar.

Já sabe que pode acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Votos de uma excelente segunda-feira e boas leituras!