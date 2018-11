Governo Regional canaliza 42 milhões para obras públicas

Estiveram congeladas desde o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), mas agora o Governo Regional decidiu avançar com várias obras públicas. Entre elas, retoma as empreitadas nas infraestruturas rodoviárias.

Por isso, o executivo redistribuiu por 2018 e pelos próximos dois anos, os encargos orçamentais referentes à empreitada de construção da Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo – 2.ª fase, no valor de cerca de 34 milhões de euros.

Assim, este ano, o Governo Regional canaliza cerca de 14,7 milhões para esta obra, e cerca de 15,5 milhões serão inscritos no orçamento regional do próximo ano. Fica a faltar uma tranche de três mil e 900 euros que será aplicada em 2020. A estes valores será acrescido o IVA à taxa legal em vigor.

Já em relação à empreitada de construção da “Nova Ligação Vasco Gil - Fundoa, à Cota 500 - 1.ª fase”, o executivo madeirense investe cerca de 7 mil e 700 euros, escalonados entre o ano corrente e o próximo.

No orçamento regional de 2018 foram inscritos 2 mil e 959 euros, e no de 2019 serão canalizados os restantes quatro mil 740 euros.

Desta obra, faz parte a construção do túnel Vasco Gil-Fundoa, que arrancou no início deste mês e se prolonga pelos próximos oito meses.

Os valores foram publicados no Jornal Oficial da Região (JORAM).