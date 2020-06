A Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, assinala esta terça-feira, 9 de Junho, o Dia Internacional dos Arquivos com a disponibilização das descrições e réplicas digitais dos documentos que integram os primeiros volumes do Registo Geral do Funchal, ou seja, 1671 registos e cerca de 3 mil ficheiros que ficarão disponíveis na plataforma de pesquisa de arquivos.

Instituído pela Assembleia Geral do Conselho Internacional dos Arquivos, realizada em Québec, a data - 9 de Junho - coincide com o dia da criação do Conselho Internacional, pela UNESCO. Anualmente, o Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, assinala a efeméride, disponibilizando documentação online.

É assim facultado o acesso a centenas de documentos que remontam ao povoamento, num conjunto documental que se revela de especial importância para o estudo da História da Madeira e até dos primeiros passos da Expansão portuguesa.

De acordo com nota de imprensa do Gabinete de Comunicação da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o documento mais antigo é uma ‘Carta del-rei para o povo desta Ilha de agradecimento’, enviada por D. João I em 1425. Quanto ao primeiro livro desta série é o chamado ‘tomo velho’, que se principia na segunda metade do século XV. Mas será o tomo I que se destaca em toda a série documental, pela importância dos documentos e também pelo zelo do copista, frei Diogo de Medina, monge da Ordem de São Bento, bem patente na qualidade da escrita e da ornamentação de vários fólios deste volume. De grande relevância é também o trabalho de transcrição de Sousa Melo, que agora se utiliza como base das descrições do tomo I. Nos tomos seguintes adopta-se idêntico critério de descrição até ao nível do documento simples, associando-se as imagens de cada documento à respectiva descrição.

Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura, congratula-se com o facto de a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira assinalar a data, disponibilizando online, uma série de documentos de enorme importância para o estudo da História da Madeira, e que remonta, ao povoamento do arquipélago.

“Estamos a falar de fontes documentais a partir do século XV e que resultam de um trabalho de pesquisa e investigação efectuada pela equipa da referida direcção regional, durante os últimos meses”, refere, salientando que esta é uma das missões do Arquivo: “divulgar o nosso património, através das diversas plataformas, promover o acesso à informação, permitindo desta forma, o enriquecimento cultural e científico da comunidade e continuar a criar mecanismos para a facilitação do nosso acervo, tanto na área de pesquisa online, como também na consulta presencial, que foi retomada, dentro dos parâmetros de segurança exigidos”.

O governante recorda que o Arquivo e a Biblioteca Pública do Governo Regional é “ponto de partida para a investigação nas diferentes áreas, para a preparação de mestrados e doutoramentos, na colaboração em programas, colóquios e documentários e no lançamento de edições especiais como será o caso do primeiro volume de ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’.

O Registo Geral pode ser consultado online, através deste link ou em https://abm.madeira.gov.pt/pt/dia_arquivos/