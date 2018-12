Governo Regional apresenta proposta para Regime Jurídico de Apoio ao Voluntariado na RAM

Hoje, dia 5 de Dezembro, celebra-se o Dia Internacional do Voluntário. Uma vez mais, a Associação Casa do Voluntário – em parceria com e a ADCF - Garouta do Calhau, a Cruz Vermelha – Delegação da Madeira o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro, a Criamar, Casa do Povo do Curral das Freiras e Casa de Saúde da Câmara Pestana – não deixou passar em branco a efeméride, promovendo o IV Encontro do Voluntário.

Esta iniciativa, que se realiza pelo 4.º ano consecutivo, conseguiu reunir esta quarta-feira 71 instituições de solidariedade, no auditório da Casa de Saúde da Câmara Pestana. O encontro contou com a presença de várias entidades, entre as quais a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais. Rita Andrade aproveitou a ocasião para revelar que o Governo Regional publicou, hoje, uma proposta de decreto legislativo regional que define o Regime Jurídico de Apoio ao Voluntariado na Região Autónoma da Madeira.

Este documento estará em consulta pública durante 30 dias e prevê que as entidades promotoras e os voluntários que prestam a sua actividade na Madeira e no Porto Santo estejam sujeitos a registo e, por conseguinte, a criação de um cartão do voluntário que permitirá o acesso a série de vantagens e benefícios para os voluntários registados. Concretamente: no sector da Saúde, com a isenção das taxas moderadoras; nos transportes públicos; entradas em espaços culturais sobre a tutela do Governo Regional. Este diploma consagra ainda a celebração de parcerias entre o Governo Regional e outras instituições públicas e privadas com intuito de criar benefícios para os voluntários registados.

“É cumprida assim mais uma importante etapa do programa do Governo Regional (...) como reconhecimento dos nossos voluntários”, sublinhava a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais. O referido diploma, agora em fase de consulta pública, será submetido a votação, pelo que se espera que o Regime Jurídico de Apoio ao Voluntariado entre em vigor em medos de 2019.

Na sua intervenção na sessão de abertura, Rita Andrade deixou uma palavra de agradecimento “aos voluntários e voluntárias”, manifestando “uma grande satisfação e orgulho, em nome do Governo Regional, por testemunhar o crescimento do número de voluntários na Região Autónoma da Madeira (...) Este tipo de encontro é particularmente importante para a sociedade em que nos integramos e para revelar o trabalho que os voluntários desenvolvem. Devemos muito à população voluntária da Madeira. Sem ela não seria possível desenvolver um trabalho tão abrangente como o fazem todos aqui presentes, sem esquecer todos os outros que não conseguiram cá estar”.

De acordo com os dados do ‘Estudo de Caracterização dos Voluntários da RAM’, conduzido globalmente pela Associação Casa do Voluntário da Madeira e publicamente apresentado neste Encontro, em 71 instituições (de um total de quase uma centena na Região) existem 2.664 voluntários, destacando-se as mulheres casadas, com emprego, entre 26-35 anos de idade.

De realçar que participaram neste encontro, na qualidade de oradores, Filipe Almeida, professor e director do Departamento de Educação e Simulação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares.

Na ocasião foram também a apresentados dois projectos de Voluntariado Juvenil na região, da responsabilidade das escolas Horácio Bento de Gouveia e Dr. Eduardo Brazão de Castro (Escola do Galeão).

Foram ainda entregues prémios simbólicos a voluntários e instituições, nas categorias de ‘Voluntário mais novo’, ‘ Voluntário mais velho’ e ‘Voluntário mais antigo’.