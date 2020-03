Os espaços habitacionais e não habitacionais geridos pelo Governo Regional ou entidades públicas regionais estão isentos do pagamento de renda relativos aos meses de Abril, Maio e Junho de 2020. O anúncio foi feito pelo presidente do executivo madeirense, numa conferência de imprensa que decorreu na Quinta Vigia, precisamente para anunciar novas medidas de apoio às famílias e empresas da Região, na sequência do impacto da pandemia da Covid-19.