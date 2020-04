Governo Regional admite cortar custos com as concessionárias rodoviárias em função da quebra do tráfego

O Governo Regional admitiu reduzir o financiamento das Parcerias Público Privadas (PPP) com as empresas em função da redução do tráfego nas vias rápida e expresso, conforme propôs o Grupo Parlamentar do PS-M.

Questionado pelo DIÁRIO na videoconferência sobre se vai acolher a proposta do deputado Paulo Cafôfo que prevê cortes nas PPP, nas sociedades de desenvolvimento, concessões e assessorias, Miguel Albuquerque lembrou que o Governo Regional foi pioneiro no país na redução do jackpot na Assembleia Legislativa da Madeira sendo, por isso, um “governo exemplar na contenção da despesa pública”.

Quanto aos custos com as PPP, o chefe do executivo lembrou que no início do mandato do seu governo reduziu 330 milhões de euros no financiamento mas admitiu que poderá diminuir mais ainda em funlção da baixa circualção automóvel nestes dias.

“Devemos considerar a quebra de circulação e isso será analisado pelo governo e é uma solução que já íamos considerar relativamente à redução dos custos das PPP nas vias rodoviárias em função da redução do tráfego que foi excepcional”, afirmou.