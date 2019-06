Governo reafirma cedência de edifício no centro do Funchal para nova seda da Liga Contra o Cancro

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos sociais anunciou hoje no Porto Moniz, a cedência de um espaço no centro do Funchal, para a nova sede do núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, por entender que estes processos “precisam de dignidade e de espaços adequados”, esperando iniciar em breve as obras de reabilitação do edifício para “dar continuidade a este grande trabalho que tem sido feito pela Liga”.

O anúncio foi feito no encerramento do projecto ‘Um dia pela vida’, no concelho do Porto Moniz, onde voltou a lembrar que este tema (cancro) a todos diz respeito, sendo fundamental uma comunidade unida, além de muita fé.

Rita Andrade enalteceu “o pouco que cada um dá, e que no final acaba por ser muito”, dando como exemplo a participação dos elementos da sua secretaria no jogo solidário da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito deste projecto ‘Um dia pela vida’ do Porto Moniz, para dizer que “estamos todos juntos nesta luta, sem olhar a religiões, a cores ou a raças”.

Frisou ainda o “papel fundamental” que a Liga tem desempenhado diariamente a todos os que precisam de ajuda, agradecendo, em nome do Governo Regional, todo o trabalho desenvolvido junto dos doentes madeirenses.

A cerimónia de encerramento contou com uma missa campal presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.