Governo investiu mais de 20 milhões de euros na segurança dos madeirenses

O próximo debate mensal, na Assembleia Legislativa da Madeira, está marcado para o dia 18 de Fevereiro e terá como tema a ‘Protecção Civil Regional e a Segurança da População’.

Como acontece desde 2015, o Governo Regional e o Parlamento escolhem alternadamente o tema que querem levar a debate, cabendo agora ao executivo essa decisão.

Recorde-se que o primeiro debate mensal desta legislatura, foi subordinado ao tema ‘Economia’ e foi escolhido pela Assembleia Legislativa, pelos deputados representados na Conferência dos Representantes dos Partidos.

Na próxima terça feira, o presidente do Governo deverá estar no Parlamento acompanhado pelo vice-presidente, Pedro Calado e pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, para promover o debate sobre uma área considerada prioritária para este executivo.

Ao Parlamento, o Governo Regional deverá levar os números que comprovam que, só na última legislatura, foram investidos mais de 20 milhões de euros, por forma a garantir a melhor prontidão do Serviço Regional de Protecção Civil e a segurança da população.

Investimentos que garantiram o reforço deste serviço com mais meios e recursos técnicos e humanos, por forma a garantir a eficácia e a prontidão na salvaguarda dos madeirenses e porto-santenses.

A aposta na prevenção é um dos exemplos que deverá ser relembrado aos deputados, nomeadamente no que diz respeito à aquisição de equipamentos e viaturas na formação, na celebração de contratos programa com as associações humanitárias de bombeiros da Região, na disponibilização de meios aéreos, no investimento na formação destes profissionais e no funcionamento anual da Emir.