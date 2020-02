Governo insiste que não há casos suspeitos de coronavírus na Madeira

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE) lamenta as “declarações irresponsáveis” proferidas pela eurodeputada socialista Sara Cerdas, que disse na tarde desta quarta-feira, em Bruxelas, que “é grave” a eventualidade de três casos (uma da Tailândia e duas da China) de alegadas suspeitas de coronavírus não terem sido reportados às autoridades nacionais de saúde (Direcção Geral de Saúde).

“De uma forma perigosamente, deturpa a verdade dos factos com o único objectivo de causar instabilidade e denegrir a imagem da Madeira e a credibilidade dos seus profissionais de saúde, que se reconhece serem devidamente habilitados e credenciados”, refere a nota de imprensa da Adjunta do Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Sobre o assunto, aquela tutela do Governo Regional recomenda a consulta do Microsite sobre o COVID-19, onde constam o “Plano de Contingência para Infecções Emergentes: Novo Coronavírus 2019”, todas as circulares normativas e informativas, alertas e comunicados divulgados a propósito desta matéria.

“Toda esta informação tem sido tornada pública e está disponível online, inclusive a partir da sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas. Recomenda-se ainda que a eurodeputada, Sara Cerdas, médica, consulte os manuais de Medicina e as orientações da OMS, ECDC e DGS, as quais têm sido adaptadas à Região Autónoma da Madeira e cumpridas com muito rigor e responsabilidade, por parte dos decisores e dos profissionais de saúde”, recomenda o Gabinete de Pedro Ramos.

O IASAÚDE recorda o comunicado ontem divulgado junto dos órgãos de comunicação social, no qual se lê que “não foram validados casos suspeitos de infecção por coronavírus (COVID-19) na Região Autónoma da Madeira (RAM), considerando os critérios definidos na Orientação da DGS n.º 002/2020, atualizada a 10/02/2020, adaptada à região através da Circular Normativa n.º 001/2020”.

Garante que “todos os contactos recebidos através da linha SRS24 (800 24 24 20) ou de outras fontes têm sido alvo de investigação pelas autoridades de saúde locais e regional, tendo sido realizado o necessário esclarecimento de dúvidas e aconselhamento”.

Por isso, sublinha que “não foram identificadas, na RAM, pessoas provenientes de zonas de elevado risco como a Província de Hubei, em particular a cidade de Wuhan”.

Assegura ainda que todas as situações que, sem cumprir critérios de caso suspeito, ou seja, sem critérios clínicos, reportem uma viagem de, ou residência em outras zonas da China, nos últimos 14 dias, estão a ser acompanhadas e aconselhadas pelas autoridades de saúde locais.

“Este Instituto está em articulação e a acompanhar a situação e as recomendações das estruturas de referência nacionais e internacionais sobre este assunto, procedendo à sua divulgação sempre que pertinente”, acrescentou.