Governo gasta 111 mil em ‘radiografia’ da Região é a manchete do DIÁRIO deste sábado, dia 17 de Novembro. O nosso matutino dá conta de que o executivo contratou empresa de comunicação do continente, especialista em sondagens, para fazer estudo social que caracterize os diversos concelhos. Obter conhecimento detalhado das “reais necessidades da população” é o principal objectivo. Tudo para ler na página 5.

Além disso, nas páginas 10 e 11, fique a saber como correu o simulacro pioneiro feito da baía do Funchal, envolvendo um incêndio no ‘Lobo Marinho’, ao largo do Funchal, que provocou 112 feridos. O exercício de grande escala envolveu todos os meios de socorro da Região.

O DIÁRIO diz ainda, na página 3, que serão atribuídos 7 milhões para os agricultores, uma ‘prenda’ antecipada que chega até ao fim do mês e que a solidariedade europeia para com os incêndios foi aproveitada a 100%. Saiba tudo na página 4.

Pode ainda ler no dia de hoje, na página 7, que a Madeira desaproveitou congresso (saiba como) e que Pedro Paixão surpreende no Rali do Algarve. Esta última notícia pode ser vista na página 23.

Tudo isto e muito mais na edição de hoje do seu (nosso) DIÁRIO.