Governo estuda apoio à compra de medicamentos e nos óculos e suplemento às reformas

O presidente do Governo Regional acaba de afirmar, durante do mega-almoço para maiores de 65 anos residentes no município da Calheta, que o Executivo madeirense “tem alguma folga” orçamental para efectivar o apoio aos idosos. Miguel Albuquerque anunciou que em Janeiro ou Fevereiro “vamos anunciar medidas de apoio à população mais idosa, seja a nível dos apoios para medicamentos e para óculos seja para o suplemento às reformas”.

Miguel Albuquerque garantiu igualmente que os compromissos políticos prometidos para o concelho serão materializados referindo as empreitadas do Centro de Saúde da Calheta, adjudicada pela Santa Casa da Misericórdia, e que a unidade situada na freguesia do Arco da Calheta “será arranjado”.