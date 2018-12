Governo cria Comissão de Honra dos 600 anos e mantém Castro Mendes como Ministro da Cultura

O Governo Regional criou uma Comissão de Honra, com funções de representação e patrocínio do Programa Comemorativo dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo, designado várias individualidades de reconhecido mérito, nacional ou internacional. Porém, a lista não está actualizada, uma vez que mantém Luís Filipe Carrilho de Castro Mendes, como Ministro da Cultura do Governo da República Portuguesa e, afinal, esse cargo é agora ocupado por Graça Fonseca.

Dessa lista fazem ainda parte Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente da República Portuguesa; Eduardo Ferro Rodrigues - Presidente da Assembleia da República Portuguesa; António Luís Santos da Costa - Primeiro Ministro do Governo da República Portuguesa; Ramalho Eanes - Antigo Presidente da República Portuguesa; Aníbal Cavaco Silva - Antigo Presidente da República Portuguesa; Augusto Ernesto Santos Silva - Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo da República Portuguesa; Luís Filipe Carrilho de Castro Mendes - Ministro da Cultura do Governo da República Portuguesa; Irineu Cabral Barreto - Representante da República na Região Autónoma da Madeira; José Lino Tranquada Gomes - Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira; Miguel Albuquerque - Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira; Pedro Calado - Vice-Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira; Paula Cabaço - Secretária Regional do Turismo e Cultura do Governo da Região Autónoma da Madeira; José Manuel C. L. Molarinho Carmo - Reitor da Universidade da Madeira; Emanuel dos Santos Nascimento Rodrigues - Antigo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira; José Miguel Jardim de Olival Mendonça - Antigo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira; Alberto João Gonçalves Jardim - Antigo Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira; Adriano Moreira - Presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa; Carlos Teles - Presidente da Câmara Municipal da Calheta; Célia Pessegueiro - Presidente da Câmara Municipal da Ponta de Sol; Filipe Sousa - Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz; Idalino Vasconcelos - Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo; José António Garcês - Presidente da Câmara Municipal de São Vicente; Paulo Cafofo - Presidente da Câmara Municipal do Funchal; Pedro Coelho - Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos; Ricardo Franco - Presidente da Câmara Municipal de Machico; Ricardo Nascimento - Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava; Teófilo Cunha - Presidente da Câmara Municipal de Santana; Carlos Moedas - Comissário Europeu para a Inves-tigação, Ciência e Inovação; Carlos Alberto G. Cardoso Perestrelo - Comandante Chefe das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira; Paulo Jorge da Silva Ribeiro - Capitão do Porto do Funchal; Filipe Correia de Jesus - Antigo Secretário de Estado do Governo da República Portuguesa e Deputado à Assembleia da República; João Carlos Abreu - Antigo Secretário Regional do Turismo e Cultura; Virgílio Pereira - Antigo Presidente da Câmara Municipal do Funchal; Duarte Pio de Bragança - Representante da Monarquia Portuguesa; José Tolentino Mendonça - Arcebispo, Bibliotecário do Vaticano; António Carrilo - Bispo da Diocese do Funchal; Teodoro Faria - Bispo Emérito da Diocese do Funchal; Carlos Pereira - Presidente do Club Sport Marítimo; Cristiano Ronaldo - Desportista; Cristina Pedra - Presidente da ACIF - Câmara do Comercio e Indústria da Madeira; Filipe Abreu Silva - Presidente do Clube de Fute-bol União da Madeira; Francisco José Pereira Pinto Balsemão - Presidente do Conselho de Administração IMPRESA; Guilherme D´Oliveira Martins - Administrador Executivo da Fundação Calouste de Gulbenkian; Jaime Ernesto Ramos - Presidente da ASSICOM - - Associação da Indústria - Associação da Construção da Região Autónoma da Madeira; João Rodrigues - Desportista; Rui Alves - Presidente do Clube Desportivo Nacional; Rui Nepomuceno - Historiador; Victor Veríssimo Serrão - Historiador.

Esta é uma resolução do Governo, reunido em plenário em 29 de novembro de 2018, publicada no JORAM, sendo que esta estrutura visa planificar, organizar e monitorizar os eventos comemorativos dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo, que fica na dependência directa da Secretária Regional do Turismo e Cultura, e assume a direcção e coordenação das comemorações, permitindo a necessária articulação com os diversos sectores e entidades, públicas e privadas, com intervenção na elaboração e dinamização do Programa das Comemorações.