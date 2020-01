Governo confirma abertura de inquérito para apurar morte de criança no hospital na Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, confirma que foi aberto um inquérito pelo Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) para averiguar as circunstâncias em que morreu uma criança de 8 anos, na sala de triagem do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na tarde de domingo.

Questionado pelo DIÁRIO sobre o caso da estranha morte da menina na unidade hospitalar do Funchal, o governante, que falava à margem do Dia da Escola Jaime Moniz, recusa entrar em pormenores, adiantando apenas que está tudo a ser investigado internamente pelo SESARAM.

Conforme o DIÁRIO avançou na edição digital, uma menina de 8 anos faleceu ao final da tarde de ontem, na sala de triagem do Hospital Dr. Nélio Mendonça, um dia depois de ter sido assistida nano serviço de urgência pediátrica da mesma unidade, com um quadro de febre alta e desmaios. A criança foi vista por um médico que lhe receitou um medicamento e mandou-a para casa.

A menina não melhorou e, no dia seguinte, a família recorreu ao Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Machico, junto à área de residência. O caso foi diagnosticado como de enorme gravidade e a criança foi evacuada para o Hospital do Funchal, onde viria a falecer na sala de triagem.

Este é um assunto que o DIÁRIO continuará a acompanhar.