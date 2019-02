Governo adquire mais terreno para a Faixa Corta-Fogo

O projecto do Governo Regional para protecção e segurança da população do Funchal contra os incêndios, denominado de “faixa corta-fogo”, continua a crescer.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza anunciou que irá realizar, na próxima segunda-feira (dia 18 de Fevereiro), mais três escrituras de terrenos que integram os 460 hectares do projecto.

Serão terrenos doados à Região pela ETERMAR e pela Vinhos Barbeito.

Além da presença da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais e dos membros do conselho directivo do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, estarão presentes na cerimónia de assinatura o residente do Conselho de Administração da ETERMAR, Álvaro Mendes, e o sócio-gerente da Vinhos Barbeitos, Ricardo Diogo.