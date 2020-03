O Conselho Regional do PSD, reunido está manhã na Calheta, “congratula-se com o balanço altamente positivo da governação” regional, que pela primeira vez junta em coligação PSD e CDS. Paulo Fontes, porta voz das conclusões, entre outros argumentos destacou os “78 meses consecutivos que a economia da Região cresce” e a aprovação do Orçamento Regional, regozijando-se também pela “posição de força” dos deputados do PSD-M na Assembleia da República que “deixou mais uma vez evidente quem é que está ao lado dos madeirenses e portosantenses”.

Reforçou que foi “graças ao PSD M que ao fim de quatro anos se criassem condições” para avançar com a construção do novo hospital da Madeira e garantir o co-financiemento de 50% junto da República.

Conselho Regional que considera também “inaceitável discriminação da UMa” face ao financiamento mais reduzido comparativamente à Universidade dos Açores. Criticou também a”falta de rumo” e de “sensibilidade” da TAP que num “ataque permanente à Região” volta a aumentar as tarifas destinadas ao Desporto.

Outra das conclusões dos sociais democratas madeirenses é que “estão reunidas todas as condições para que o partido avance para a vitoria nas eleições autárquicas de 2021”. Paulo Fontes afirmou ainda que “é com todos que o PSD conta para desmistificar a mentira e falta de compromisso” do PS, que acusou de ser um “embuste” para os madeirenses.