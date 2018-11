Gil Canha afirma que ORAM “segue os modelos que levaram à falência da Região”

Gil Canha, deputado independente na Assembleia Legislativa Regional, considera que o ORAM para 2019 “segue os modelos que nos levaram a esta tragédia, a esta falência da Região” e dá primazia às grandes obras.

Numa primeira abordagem a este documento, Gil Canha afirma que “se continua a alimentar o monstro do betão herdado do dr. Alberto João Jardim”. “O Orçamento está desviado, quase no seu todo, para satisfazer esses grandes grupos ligados à protecção civil.

“Uma das dúvidas que tenho sobre este orçamento é se a contabilidade foi feita na Calheta, se no Largo dos Varadouros, se foi para o lado do Casino. Não sei qual foi o gabinete de contabilidade destes grupos económicos que fez este orçamento”, afirma Gil Canha ao DIÁRIO.

O deputado diz que este dá “umas migalhas” às pequenas e médias empresas, como a baixa do IRC, mas que “são migalhas para contentar os pardais”. “O burro continua a ser enfartado com grandes quantias de dinheiro do nosso orçamento”, diz.

“Isto é uma vergonha. A Madeira, com população envelhecida, que precisa de uma rede de lares, e continua-se a apostar em infra-estruturas como entre Boaventura e São Vicente, Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo. São perfeitas loucuras”, afirma o deputado, que considera obras nas ribeiras e na zona dos Viveiros e Fundoa como sendo mais importantes.

“Como o PSD se sente ameaçado, voltou aos modelos antigos porque acha que esses é que são o sucesso”, afirma Gil Canha. “Além de ser populista, é um orçamento para alimentar os grandes grupos económicos, nomeadamente aqueles ligados às obras públicas”, conclui.