Gestão em duodécimos é hipótese se o orçamento da CMF for chumbado

A discussão do orçamento e do plano para 2019 vai estar em debate mas será apenas o nono ponto da agenda de trabalhos da Assembleia Municipal do Funchal, que já se iniciou na sala de reuniões nos Paços do Concelho

Com os votos a favor e contra previstos, em diploma que deverá ser discutido só na tarde de hoje ou o mais provável na próxima reunião da Assembleia Municipal a 2 de Dezembro, muito provavelmente a gestão da Câmara Municipal do Funchal será feita, caso seja chumbado o Orçamento para 2019, em duodécimos. O que significa que o dinheiro só será gasto para gestão corrente da autarquia.

Neste momento começaram os trabalhos, com a leitura das substituições, vários nomes entram e outros saem nas várias forças partidárias.

Segue-se o longo período antes da ordem do dia, que deverá levar toda a manhã e possivelmente prolongar-se pela tarde.